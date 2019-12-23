السعودية تبرئ القحطاني وعسيري وتحكم بإعدام 5 في جريمة خاشقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن محكمة سعودية قضت، اليوم الإثنين، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص، ليس من بينهم المسؤولين البارزين الذين اتهموا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث تم تبرئة كل من سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي والمقرب من وليّ العهد محمد بن سلمان، ونائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد العسيري، فيما عاقبت المحكمة ثلاثة آخرين بالسجن 24 عاماً.

وأعلنت النيابة العامة خلال مؤتمر صحفي، عن هذه الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالرياض في الجلسة العاشرة من محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت النيابة إن المحكمة أصدرت أحكامًا أولية بحق 11 مدانًا، "بينهم 5 من المدعي عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل خاشقجي"، دون تسميتهم.

وأوضحت أنه تم الحكم على 3 مدانين لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.