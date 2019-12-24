ظريف: إيران ستبقى دائما إلى جانب سلطنة عُمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني نشر تغريدة له اليوم الثلاثاء، باللغة العربية قال فيها: " وکما جرت العادة، قمت أمس واليوم بزيارة مسقط للتباحث والتشاور مع كبار المسؤولين في سلطنة عمان بخصوص العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. كانت ولاتزال ايران وعمان دولتين جارتين تربطهما علاقات حميمة جدا. سنبقى دائما الى جانب سلطنة عمان".

وكان وزير الخارجية الايراني قد اجرى امس واليوم جولتين من المحادثات مع نظيره العماني يوسف بن علوي.

كما التقى ظريف اليوم وزير المكتب السلطاني الفريق اول سلطان بن محمد النعماني.

واجرى وزير الخارجية الايراني في مسقط اليوم ايضا محادثات مع المتحدث باسم حركة انصار الله محمد عبدالسلام وبحث معه بشان احدث التطورات السياسية والميدانية في اليمن./انتهى/