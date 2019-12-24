وزير الاتصالات يؤكد ضرورة توثيق التعاون بين ايران وتركيا في مجال الذكاء الاصطناعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني "محمد جواد آذري جهرمي" أشار في حديث له اليوم الثلاثاء خلال استقباله مساعد وزير النقل التركي "عمر فاتيح" الى الاجتماع الاول للجنة المشتركة بين ايران وتركيا في مجال الاتصالات والاقمار الصناعية الذي عقد صباح اليوم، وبيّن أن إرادة البلدين في تطوير العلاقات السياسية تعتبر فريدة من نوعها، كما أن لدى البلدين أهدافا مشتركة في شتى المجالات.

وأضاف آذري جهرمي، أن "الذكاء الاصطناعي لا يأتي بالشعار وحده، وعلينا أن نعمل في مجالي الذكاء الاصطناعي والبيانات على إنتاج الثروة وجني الأرباح".

بدوره اكد مساعد وزير النقل التركي "عمر فاتيح "، على التزام تركيا في تنفيذ اتفاقيات الاجتماع الرباعي الذي عقد في وقت سابق بالعاصمة الإيرانية طهران، فيما أعلن عن استعداد أنقرة لاستضافة الاجتماع القادم لوزراء اتصالات إيران وروسيا وتركيا واذربيجان./انتهى/