قائد الثورة الإسلامية: الشهيد مثال عن التضحية والفداء لإعلاء راية الحق

وأفادت وكالة مهر للانباء أن قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد "علي خامنئي" وصف خلالإستقباله الكوادر المنظمة لمؤتمر إحياء ذكرى شهداء محافظة هرمزكان (جنوب ايران ) في 16 كانون الاول /ديسمبر الحالي، فضل وأهيمة الشهداء وثقافة الشهادة قائلاً: "الشهيد_بعيداً عن علمه وسنه_ مثالاً وأيقونة حية عن التضحية والفداء لإعلاء راية الحق"، كما أكد على أهمية إيصال تلك النماذج القيمة والمشرفة إلى الشباب.

واشار قائد الثورة خلال اللقاء الى التاريخ الجهادي لاهالي محافظة هرمزكان معتبرا الشجاعة والدفاع عن الحق من الميزات المستوطنة في هذه المنطقة وقال ان تكريم الشهداء هي وظيفتنا لان هناك تحركات خبيثة هدفها تغييب الرموز الثورية وخاصة الجهاد والشهادة مؤكدا على ضرورة التصدي لهذه التيارات.

وأشاد سماحته بمحافظة هرمزكان مُؤكدا أنها ربّت وما زالت تربّي المؤمنين الملتزمين بمعتقداتهم والعلماء، مُكرّماً في نفس الوقت تواجدهم الحماسي والمؤثر في شتى مجالات وساحات الثورة الاسلامية والدفاع المقدس.

ووصف آية الله الخامنئي، الشهداء بأنهم رمز للتضحية وبذل النفس دفاعا عن الحق، مؤكدا ضرورة تعريف هذه الرموز والنماذج المشرقة والقيّمة للغاية الى شريحة الشباب.

واعتبر سماحته جزر محافظة هرمزكان مهمة من الناحية الامنية والاقتصادية والتاريخية وخاصة جزيرة هرمز وقال : اعرف المشاكل التي يعاني منها اهالي جزيرة هرمز، مؤكدا على المسؤولين ضرورة حلها. /انتهى/