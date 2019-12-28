أمن المحيط الهندي من شانه حفظ المصالح الإقتصادية العالمية

وأفادت وكالة مهر للاتباء أنه وخلال اجتماع تنسيقي للمناورات الثلاثية المشتركة بين ايران وروسيا والصين ، جرى بحضور قادة الوحدات البحرية الروسية والصينية المشاركة قال الادميرال طحاني، ان شمال المحيط الهندي يعد احد اهم الممرات المائية في العالم ويؤدي دورا مهما في التجارة الدولية.

واضاف، ان ارساء الامن الكامل لخطوط الملاحة البحرية في هذه المنطقة خاصة في المنطقة الواقعة بين مضيق هرمز ومضيق مالاغا ومضيق باب المندب، والمعروف بالمثلث الذهبي ، يضمن الحفاظ على المصالح الاقتصادية على الصعيد العالمي من جانب ويستدعي التعاون والتعاطي بين القوات البحرية المختلفة من جانب اخر.

واكد الادميرال طحاني اهمية هذه المناورات الثلاثية واضاف، ان سفن الكثير من الدول تبحر في منطقة بحر عمان والمحيط الهندي التي تعد من المناطق الرئيسية للتجارة العالمية لذا فان الحفاظ على الامن البحري فيه امر حيوي ومهم جدا.

وتابع مساعد قائد القوة البحرية الايرانية لشؤون العمليات، ان الطبيعة المشتركة للتهديدات البحرية والتطورات السياسية بين الحكومات لاتخاذ اجراءات منسقة ، قد ادت للمزيد من التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث مع بعضها بعضا.

واعتبر رفع الجهوزية القتالية والوصول الى الامن الجماعي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الارهاب والقرصنة البحرية، تعد من الاهداف المهمة لهذه المناورات ، معربا عن امله بان يتم تخطيط وتنفيذ المراحلة المختلفة لهذه المناورات المشتركة بصورة جيدة ولائقة. /انتهى/