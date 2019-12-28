الأدميرال موسوي يعزي بإستشهاد الطيار الايراني "محمدرضا رحماني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي اصدر برقية عزى فيه بإستشهاد الطيار العقيد "محمدرضا رحماني"، حيث وجه خطابه لقائد القوة الجوية العميد عزيز نصيرزاده قائلا: نجم آخر من النجوم المضيئة للقوة الجوية التابعة للجيش الايراني قد أفل وانضم الى اصحابه الذين سبقوه في الشهادة.

كما وقدم موسوي تعازيه الحارة للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اية الله السيد علي الخامنئي وايضا عائلة الشهيد وزملائه، سائلا الله تعالي المن والسلوان لذوي الفقيد الشهيد.

وبدوره عزى مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني الأدميرال حبيب الله سياري بإستشهاد الطيار رحماني.

وأبرق نائب ولي الفقيه ورئيس منظمة العقائدية والسياسية في الجيش حجة الاسلام عباس محمدحسني رسالة ليعزي من خلالها باستشهاد العقيد رحماني.

وسقطت يوم الاربعاء (25 ديسمبر) طائرة عسكرية من طراز "ميغ -29" تابعة للقوات الجوية في منطقة عامة شمال غربي البلاد، حين أداء مهامها في مرتفعات "سبلان"، حيث كان على متنها الطيار العقيد "محمدرضا رحماني" والذي يعتبر من الطيارين المحنكين في القوة الجوية الايرانية.

وبسبب الظروف الجوية الصعبة في المنطقة الجبلية المغطاة بالثلج، استغرقت عمليات البحث عن حطام الطائرة التي شارك فيها كل من فرق البحث والانقاذ والمشاة التابعة للجيش والحرس الثوري والهلال الاحمر ومتسلقي الجبال المحليين واهالي المنطقة ثلاثة ايام وتم تأكيد إستشهاد الطيار أمس الجمعة./انتهى/.