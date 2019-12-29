اجتماعات مكثفة في البيت الأبيض لبحث هجوم قاعدة عين الأسد

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صحيفة "وول ستريت جورنال" The Wall Street Journal الأميركية أن اجتماعات مكثفة يعقدها مجلس الأمن القومي بقيادة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لبحث الهجوم على قاعدة عسكرية عراقية، والتي أودت بحياة أميركي وإصابة جنود أميركيين آخرين.

وأعلن مسؤول دفاعي أميركي أن متعاقداً أميركياً قتل وجرح 4 جنود أميركيين عندما أُطلق أكثر من 30 صاروخاً، يوم الجمعة، على قاعدة عسكرية عراقية.

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين من إصدار وزير الخارجية، مايك بومبو، بياناً يحذر فيه من أن أي هجمات صاروخية تنفذها إيران أو وكلائها في العراق وتضر بالأميركيين "سيتم الرد عليها بشكل حاسم".