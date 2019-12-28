وزير الخارجية الأميركي يزور قاعدة عین الأسد في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مصادر عراقية أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وصل اليوم السبت، إلى قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أميركيين.

وتقع قاعدة "عين الأسد" الجوية في ناحية البغدادي في محافظة الأنبار غربي العاصمة بغداد.

تأتي الزيارة بعد يوم من مقتل متعاقد أميركي وإصابة العديد من العسكريين بعد سقوط قذائف عدة على قاعدة "كي وان" العسكرية التي تضم جنودا أميركيين قرب مدينة كركوك.

وأعلن التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في بيان، "قُتل متعاقد مدني أميركي وأصيب العديد من العسكريين الأميركيين وأفراد الخدمة العراقيين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك" تضم قوات للتحالف.

وقال مسؤول أميركي مطلع على التحقيق، مشترطاً عدم كشف اسمه، إن 30 صاروخاً على الأقل أصابت القاعدة بما في ذلك مستودع ذخيرة، ما سبّب مزيداً من الانفجارات.

وسبق أن سقطت صواريخ مرات عدة على قواعد عسكرية في العراق يوجد بها جنود أميركيون.

فقد سقطت، خلال الأسابيع الماضية، صواريخ على قاعدة "بلد" الجوية التي تستضيف قوات أميركية وتقع على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد.

كما استهدفت خمسة صواريخ قاعدة "عين الأسد" الجوية التي تستضيف قوات أميركية في محافظة الأنبار بغرب العراق دون سقوط ضحايا أيضاً.