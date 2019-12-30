المناورات المشتركة كانت من أجل السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال خلال لقائه بنظيره الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات الإيرانية الروسية في أفضل أحوالها وتحاول إيران تطوير هذه العلاقة وتعميقها.

وأوضح ظريف أن إيران وروسيا تحاولان بسط الأمن والاستقرار في المنطقة، بعكس بقية الدول التي تقرع على طبول الحرب.

ووصف ظريف المناورات المشتركة بين إيران وروسيا والصين بأنها كانت من أجل السلام ، وأضاف أن البلدين سيواصلان تعاونهما على جميع المستويات.

من جانبه وصف وزير الخارجية الروسي زيارة نظيره الإيراني بأنها جاءت في توقيت جيد، مؤكدا أن البلدين يقدمان مقترمحات ورؤى مشتركة حيال الكثير من قضايا المنطقة والعالم.