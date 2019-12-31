الحشد الشعبي سيحاصر المعسكرات الامريكية الممتدة على الاراضي العراقية قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أمين عام كتائب سيد الشهداء، أبو ولاء الولائي، أكد أن الحشد الشعبي سيحاصر المعسكرات الامريكية الممتدة على الاراضي العراقية قريباً.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "حين يحاصر الحشد الشعي، بل الشعب الحشدي، سفارة الشر في بغداد هذا اليوم فهو قريباً سيحاصر معسركات ومقرات القتل الامريكية الممتدة على الارض العراقية، بل سيحاصر سفارات الذيول، من دول الانبطاح كالسعودية والامارات والبحرين وغيرها".

واضاف إن "الخط الممتد من حصار سفارة امريكا في طهران عام 1979 الى حصار سفارتها في بغداد اليوم عام 2019، يختصر التأريخ كله ليقول: ولينصرن الله من ينصره".