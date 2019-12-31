التلفزيون العماني: حالة السلطان قابوس بن سعيد مستقرة ويتابع برنامج العلاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن ديوان البلاط السلطاني العماني أنه أصدر بيانا نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن السلطان قابوس بحالة صحية مستقرة.



وأشار الديوان العماني إلى أن السلطان قابوس يتابع حاليا البرنامج العلاجي المقرر له.



ونقل ديوان البلاط السلطاني العماني عن السلطان قابوس شكره وتقديره إلى كل أبناء الشعب العماني، على ما يبدونه من مشاعر صادقة والتفاف حول قياداتهم.



وتابع الديوان العماني نقله على لسان السلطان قابوس، قوله: "يسأل الله جلت قدرته أن يحفظ عمان وأبنائها الأوفياءن وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء، لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها".



وأبدى مستخدمون عمانيون وحسابات إخبارية في السلطنة قلقهم على صحة عاهل البلاد السلطان قابوس بن سعيد، وسط سيل من الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.