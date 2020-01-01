قائد الثورة يستقبل اليوم الآلاف من الممرضين بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة زينب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ياتي استقبال سماحة القائد للالاف من الممرضين والممرضات لمناسبة ذكرى ميلاد السيدة "زينب (س)" بنت امير المؤمنين الامام علي (ع).
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء./انتهى/
يستقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي اليوم الاربعاء، الآلاف من العاملين في مجال التمريض.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ياتي استقبال سماحة القائد للالاف من الممرضين والممرضات لمناسبة ذكرى ميلاد السيدة "زينب (س)" بنت امير المؤمنين الامام علي (ع).
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء./انتهى/
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