"حملة الشكر".. احتفال وطني لتكريم وتقدير كوادر قطاع الصحة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيقام بالتزامن مع ذكرى ولادة السيدة زينب سلام الله عليها ويوم التمريض، احتفال وطني لتقديم الشكر والعرافان لكوادر قطاع الصحة الايرانية، حيث تترافق مع عزف النشيط الوطني واهداء باقات الورود.

ان ذكرى ولادة السيدة زينب عليها السلام تسمى " يوم الممرض "، حيث سيكون لهذا اليوم في هذا العام اجواء اكثر خصوصية، لان الطاقم الطبي بقيادة الممرضات كان في طليعة المواجهة اما فيروس كورونا لما يقارب الـ 10 اشهر، وقدّموا الكثير من التضحيات والشهداء في مواجهة هذا الوباء.

هذا العام، سيقام يوم الممرض تكريماً للشهداء وللمدافعين عن الصحة في جميع أنحاء البلاد، حيث سينظم مكتب الموسيقى والنشيد الوطني في مركز الإذاعة والتلفزيون، وبمشاركة مركز العمليات الخاصة والإعلام التابع لمنظمة الإعلام الإسلامية، احتفالا بـ "عيد الشكر" تقديراً لجهود المدافعين عن الصحة وإحياءً لذكرى شهداء الخط الأمامي في مكافحة كورونا.

وفي هذا البرنامج الخاص، ستنطلق مجموعات النشيد الوطني من جميع أنحاء البلاد إلى المستشفيات لتؤدي أغانيها المخصصة للممرضات، تقديراً وتكريماً لجهودهم، وستقوم هذه المجموعات باهداء باقات من الزهور والورود للمرضات تعبيراً عن شكرهم على الجهود التي بذلوها على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد.

وستستمر هذه الاجواء حتى حلول عيد ميلاد السيدة زينب عليها السلام.

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