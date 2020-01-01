الرئيس الايراني: لدينا علاقات جيدة مع جيراننا باستثناء اثنين بتقصير منهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني أشار خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاداري وافتتاح عدد من المشاريع البنيوية والاقتصادية بالتزامن، في محافظة اردبيل (شمال غرب)، إلى ان المحافظة تزخر بثروات قائلا إنها تحظى بموقع جغرافي وحدودي جيد جدا، وإنها تتمتع بحدود مشتركة مع جمهورية أذربيجان التي تجمعنا بها علاقات طيبة، وقد تم انجاز مشاريع جيدة بين البلدين، بما فيها إنشاء الاحياء الصناعية المشتركة.

ولفت روحاني الى مشروع السكك الحديد بين رشت وآستارا باعتباره احد المشاريع المشتركة بين ايران وجمهورية اذربيجان، وقال: ان الجمهورية الاسلامية لديها علاقات جيدة للغاية وودية مع اغلب جيرانها بمن فيهم روسيا وجمهورية اذربيجان وتركيا والعراق وسائر الدول.

وتابع: لدينا 15 دولة مجاورة، وعلاقاتنا جيدة معها باستثناء دولة الى دولتين، وذلك بتقصير منهما، معربا عن امله بأن تلتحقا بجمع دول الجوار.