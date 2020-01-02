الحشد الشعبي يفتش ويؤمن ثماني قرى ضمن عملية "شهداء القائم" جنوب الموصل

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي"، بان مصادر الحشد الشعبي صرحت، بأن قوة من اللواء 33 والصنوف المساندة لها ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي انهت حتى الآن تفتيش وتأمين قرى ‎الخزگة، و‎سحل حمد، و‎خضارة الشرگية، وطرطيعات، وشجيش، ورويشديه، مالحة البگارة، و سعدية شاهد.

وأضافت ان، هذه القرى تتوزع على مساحة تقدر ب ٨٠ كم2.

و أطلقت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية 15، و25، و33، 44 واستخبارات ومفارز مكافحة المتفجرات ، صباح اليوم، عملية "شهداء القائم" لتطهير جزيرة الحضر الواقعة جنوب الموصل من فلول المجاميع الإجرامية. /انتهى/