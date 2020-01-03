وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء، أكرم الكعبي أصدر بيانا بشأن اغتيال اللواء قاسم سليماني.

ونص البيان كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صدق الله العلي العظيم.

إنا لله وإنا اليه راجعون.

أيها القادة الشجعان يا صادقي الوعد والسريرة (الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس) لطالما رأيناكم تسعون خلف الشهادة منذ سنين وتتقفون آثارها على السواتر الامامية كلما حمي الوطيس ولكنها تهرب منكم، وكأنها اليوم اشتاقت للقياكم!!! فهنيئا لكم فقد نلتموها وانتم لها راغبون وعن الدنيا زاهدون، فيا ايها الحاج العزيز على قلوبنا قاسم سليماني نم قرير العين فسنكون كما كنت تردد في معاركنا ضد تنظيم داعش في الموصل وتكريت وسامراء عندما ينعى الشهداء فتقول: يجب ان نبقى ثابتي العزم مصرين على تحقيق الأهداف المقدسة التي لاجلها جمعنا ولا ننكسر في احلك الظروف فاننا ان انكسرنا سنخسر المعركة....

وإخوتك لن ينكسروا ولن يتخاذلوا وسيربحون المعركة وسنبقى على العهد والوعد ليولد في قلب كل واحد منا سليماني ، ودماؤكم ستكون ثورة وسيلا يجرف كبرياءهم وغرورهم واذنابهم، لنحرر عراق المقدسات وعاصمة دولة العدل الالهي منهم ونطهره من قذاراتهم.

ولتعلم امريكا الشر انها ارتكبت حماقة ستندم عليها، فبقدر ما في قلبونا من الم وحسرة على فقد طاهر القلب والسريرة ورفاقه عهداً علينا ان كل ذلك الألم وتلك الحسرة ستتحول إلى حماس وغضب وثورة نترجمها أرقاماً على ارض الوقع وان غداً لناظره لقريب.

الامين العام للمقاومة الاسلامية

حركة النجباء

الشيخ المجاهد اكرم الكعبي