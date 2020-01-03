جبهة المقاومة ستکون أكثر التحاما بدماء الشهيد قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي أكد أن الفريق الحاج قاسم سليماني بانه "كان قائدا موفوع الرأس باسلا ومجاهدا دؤوبا لم تكن مثوبته عند الله سوى أن خلع عليه حلة الشهادة".

وتقدم اللواء موسوي أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع رفاقه في السلاح في جيش الجمهورية الاسلامية باسمى آيات العزاء لصاحب العصر والزمان (عج)، ولقائد الثورة الاسلامية، والشعب الايراني العظيم، والبواسل الغيارى في الحرس الثوري، والمجاهدين في جبهة المقاومة باستشهاد هذا المجاهد في سبيل الله.

وأكد اللواء سليماني، اننا نعلن للمجرمين بأن الهجوم الارهابي والبربري لاميركا المجرمة يعد مؤشرا بارزا على الطبيعة الارهابية للادارة الاميركية، ولن يمر دون رد بالتأكيد.

وتابع، لا شك ان هذا الاجراء الارهابي للمجرمين الخبثاء، وبركة هذه الدماء الزكية ستؤدي الى تعزيز جبهة المقاومة أكثر من ذي قبل.