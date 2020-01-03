الشهيد سليماني: السيدة الزهراء (س) اعطتنا البشارة!

كان لقاء مطولا ولكن ماتداولته المصادر مقطعا من لقاء الشهيد سليماني حول تالبشرى التي اعطتها السيدة فاطمة الزهراء (س) للمجاهدين ابان حرب 33 يوم في لبنان عام 2006.

حيث قال الفريق سليماني: "قال أحد الإخوة من حزب الله وكان متديناً ومتشرعاً ومسؤولاً في جنوب لبنان، قال إنني في حالة لم تكن حالة نوم رأيت سيدة تأتي وإلى جوارها سيدتان اثنتان. وشعرت في تلك الحالة من الرّؤيا أنها السيدة الزهراء سلام الله عليها. فأسرعت إلى قدميها المباركتين. يقول: قلت لها بالعربية أترين كيف هو حالنا ووضعنا، أترين أي وضع وضعنا؟ قالت السيدة سوف يصلح الأمر. فقلت لها: لا، وكأنني كنت مصراً على أن أصل إلى قدميها وكنت مصراً على أن آخذ منها شيئاً. وبعد الإصرار قالت إن الأمر سوف يصلح. وأخرجت منديلاً من غطاء وجهها وهزته هكذا وقالت: انتهى الأمر. وبعد لحظة تمت إصابة مروحية إسرائيليّة بصاروخ. ومن بعد ذلك بدأ العد التنازلي للكيان الصهيوني واندحاره، أي إن إصابة دباباته بدأت، ومنذ ذلك الحين تغيرت المعادلة وظهرت معادلة جديدة. وكشف الستار لأول مرة في هذه الحرب عن صواريخ كورنيت، وأصيبت أول دبابات ابرامس، عفواً دبابات ميركافا الإسرائيلية التي لم تستهدف لحد الآن بهذا الشكل، وتم تدمير حوالي سبع دبابات في يوم واحد".

وقد استشهد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية في ايران الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس في عدوان اميركي على بغداد.

وشنّت اميركا مساء امس قصفا استهدف سيارتين كانتا تقلان الشهيدين سليماني وابو مهدي المهندس في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد ما اَدى ايضا الى استشهاد مسؤول التشريفات في الحشد الشعبي محمد الجابري مع عدد من مرافقيه اضافة الى اصابة اخرين.

هذا واعترفت وزارة الدفاع الاميركية بأنها وراء الاعتداء الذي اَدى الى استشهاد الفريق سليماني والمهندس.