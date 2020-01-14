اللواء سلامي: الشهيد سليماني مهندس هزائم أمريكا في المنطقة

وفادت وكالة مهر للانباء أن رئيس الوزراء السوري "عماد خميس" إلتقى قائد الحرس الثوري خلال زيارته إلى طهران في سبيل عرض التعازي باستشهاد الفريق قاسم سليماني.

وصرح حسين سلامي في هذا السياق قائلاً: لقد ارتدى الشهيد سليماني ثياب الجهاد لأربعين عاماً، وليس له نظير، ولا يمكن تكراره، وهو أسطورة باقية وإسمٌ سيخلده التاريخ، وذكراه لن تمحى وستبقى باقية في أذهان المسلمين.

وأضاف سلامي، الحدود الجغرافية لم تكن حائلة أمام الشهيد سليماني، فقد خدم الشهيد كل بلاد المسلمين وبلاده، وأينما ناداه داعي الجهاد قال لبيك، لذلك حزن العالم الإسلامي على استشهاده.

وتابع سلامي، الشهيد سليماني هو المهندس الأول للهزائم التي لحقت بالكيان الصهيوني وامريكا وأعوانهم في المنطقة، وتاثير استشهاده واضح في ثبات وعزيمة المجاهدين اليوم في وجه الطغاة.

وفيما يتعلق بالرد الإيراني الذي طال قاعدة عين الأسد صرح سلامي: قبل أن يوارى الشهيد سليماني التراب دكت صواريخنا قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، تلك العملية التي أظهرت للقاسي والداني قوةالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكانت رسالة للكيان الصهيوني وأعداء الأمة الإسلامية.

وتابع قائد الحرس الثوري: علمتنا التجربة أن نواجه العدو بكل قوة وإقتدار، وهذا النهج الذي كان ينتهجه الشهيد قاسم سليماني.

وصرح سلامي مخاطباً رئيس الوزراء السوري، في إشارة منه لاحترام الأراضي السورية وتقديرها واعتبارها كالأراضي الإيرانية قائلاً: سنقف إلى جانبكم حتى النهاية، ولن نترك الميدان حتى تطهيرها من الأعداء.

أعلى وسام في الجمهورية العربية السورية يقدم إلى أسرة الشهيد "قاسم سليماني"

وخلال اللقاء قدم رئيس الوزراء السوري" عماد خميس" باسم الجمهورية العربية السورية أحر التعازي للحرس الثوري وللشعب الإيراني.

وأضاف ان التضحيات التي قدمها الشهيد قاسم سليماني في سبيل تحقيق الامن والإستقرار في المنطقة لا يقدر الكلام على وصفها وإحصائها.

وتابع خميس، شهادة الفريق قاسم سليماني حزنٌ لنا جميعاً وكانت الايام المنصرمة عزاء بالنسبة لنا في الجمهورية العربية السورية

وأضاف رئيس الوزراء السوري، لقد قال الرئيس بشار الأسد بحق الشهيد قاسم سليماني: " ذكرى الشهيد سليماني واسمه سيخلدون في ذاكرة الشعب السوري إلى مآت السنين". وعليه قدم رئيس الوزراء السوري أرفع وسام في الجمهورية العربي السوري "وسام بطل الجمهورية العربية السورية" إلى عائلة الشهيد قاسم سليماني، وذلك تكريماً لجهودة وتضحيته في نصرة المستضعيفين ومواجهة المعتدين.