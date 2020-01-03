قائد الحرس الثوري السابق: الشهيد سليماني أفشل جميع مخططات الاميركيين في المنطقة

وقال قائد مركز بقية الله (عج) الثقافي الاجتماعي للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري ، في معرض إشارتة إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني: لقد استشهد بعد أظهر للعالم المقاومة الإسلامية في المنطقة ، وبعبارة أخرى ، احبط جميع مخططات الاميركيين في المنطقة وارسى دعائم المقاومة الاسلامية في المنطقة .

واشار اللواء محمد علي جعفري ،الى ماضي علاقته بالشهيد سليماني والذي يعود الى عمليات طريق القدس (خلال الحرب التي فرضها الطاغية صدام على ايران) وقال ان اليد الكريمة التي بقيت سالمة من جسد سليماني اليوم هي ذات اليد التي اصيبت بشظية خلال عمليات طريق القدس.

ولفت اللواء جعفري الى مرحلة تصدي سليماني لقيادة قوة قدس للحرس الثوري وقال عندما تصدى سليماني لقيادة قوة قدس بدات قضية نشر الثورة الاسلامية ودعم الشعوب المظلومة التي تحت نير الظلم بالمنطقة وشهدت قوة قدس نموا ملحوظا في كافة الابعاد .

واوضح ان الشهيد سليماني كان عصارة مرحلة الدفاع المقدس وتجربة ثمينة حصلت عليها الثورة الاسلامية من مقاومتها ودفاعها ونحن نشهد اليوم ثمراتها في المنطقة.

واكد اللواء جعفري انه يطمئن الشعب بان جبهة المقاومة التي تشكلت وتتمتع باحتياطي عملاق من الطاقات الشابة المؤمنة والثورية التي سيتجلى دورها اكثر في المرحلة الثانية للثورة ./انتهى/