عبد اللهيان: الميزة الأولى لمدرسة الشهيد سليماني تتمثل في بلورة عقيدة المقاومة

وأفادت وكالة مهر للانباء ان كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية، حسين امير عبداللهيان قال في كلمة له مساء اليوم الأربعاء، أنه لطالما حاول الأمريكيون وحلفاؤهم على مدار الأربعين عاما الماضية، إنشاء ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة ما تسمى بالشرق الأوسط الكبير، لكن القائد سليماني ورفاق دربه تمكنوا من حل هذه الترتيبات وإقامة ترتيب جديد تحت عنوان جبهة المقاومة.

وأشار الى أن الميزة الأولى لمدرسة الشهيد سليماني تتمثل في بلورة عقيدة المقاومة، وهي عبارة عن إنشاء نظام إقليمي جديد يهدف الى تحقيق أقصى درجات الأمن للمنطقة والعالم.

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