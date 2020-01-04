عادل عبدالمهدي يشارك في تشييع الشهیدين "سليماني" و"المهندس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي شارك اليوم السبت في مراسم تشييع جثامين الشهيدين الفريق سليماني و ابومهدي المهندس و رفقاهما في بغداد.
وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، انطلاق مراسم تشييع شهداء القصف الأميركي، انطلاقاً من مطار المثنى باتجاه الكاظمية.
شارك رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت في تشييع جثامين الشهيدين الفريق سليماني و ابو مهدي المهندس و رفقاهما في بغداد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي شارك اليوم السبت في مراسم تشييع جثامين الشهيدين الفريق سليماني و ابومهدي المهندس و رفقاهما في بغداد.
رمز الخبر 1900844
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