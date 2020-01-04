عادل عبدالمهدي يشارك في تشييع الشهیدين "سليماني" و"المهندس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي شارك اليوم السبت في مراسم تشييع جثامين الشهيدين الفريق سليماني و ابومهدي المهندس و رفقاهما في بغداد.

وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت، في وقت سابق من اليوم السبت، انطلاق مراسم تشييع شهداء القصف الأميركي، انطلاقاً من مطار المثنى باتجاه الكاظمية.