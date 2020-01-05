نجل السيد نصر الله ينشر صورة لوالده مع الفريق سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محمد جواد نصر الله نشر صورة تظهر والده يرتدي بدلة دون عمّامة فوق رأسه كما جرت العادة، كما ظهر الشهيد سليماني مرتديا قميصا داكنا.

وعلق نجل نصر الله على الصورة: "كأنّهم ينتمون لغير هذا العالم...".