راية التحرير التي رفعها الشهيد سليماني ستبقى مرفوعة على كتف ابناء الحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أبرق برسالة للواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري، مقدما بها إياه ولكافة مجموعة الحرس الثوري تهانيه وتعازيه الحارة بإستشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني معتبرا إنها تشكل وسام فخر آخر لحرس الثورة الاسلامية ، حيث قدم هذا الشهيد دمائه الزكية في سبيل نصرة المظلومين ومطالبة الحرية لشعوب المنطقة.

وقال باقري: نبشر كافة المجاهدين وسالكي طريق الحق ومناهضي الظلم ورافعي اعلام الحرية أن قوات حرس الثورة الاسلامية لا تسمح بسقوط راية العزة والشهامة الذي رفعها الشهيد قاسم سليماني في مختلف دول المنطقة، وستبقى هذه الراية مرفوعة على يد أبناء حرس الثورة حتى التوصل الى الغاية النهائية وتحرير كافة الشعوب المضطهدة من ظلم وجور رعاة نظام السلطة العالمي.

وأضاف باقري: نطلب من سماحتكم وكافة قوات الحرس الثوري أن تستمروا بإرادة مضاعفة وصلبة كتلك التي كان يتحلى بها الشهيد سليماني في النهج الذي كان يمضي به من أجل تحقيق مبادئ الثورة الاسلامية/انتهى/.