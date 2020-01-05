لا قيمة لأي جلسات أخرى للبرلمان إذا لم يصدر القرار المطلوب أمام الانتهاكات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي كتب عبر تغريدة أنه إذا لم يُصدر مجلس النواب القرار المطلوب أمام الانتهاكات والاعتداءات الأمريكية على السيادة والأرواح العراقية فلا قيمة لأي جلسات أو قرارات أخرى لهذا المجلس".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمناقشة التصرفات الأمريكية الأخيرة، وحادثة الاغتيال التي استهدفت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد قوات القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.