تلويح ترامب باستهداف "أهداف ثقافية" جريمة حرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش قال عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن تلويح ترامب بانتهاك المادة 16 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف بشأن النزاع المسلح باستهداف "أهداف ثقافية" في إيران وارتكاب جريمة حرب، يذكرنا بما فعلته داعش بعد سقوط الموصل حيث نهبت ودمرت ما لا يقل عن 28 مبنى تاريخي وثقافي.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 "هدفا هاما" لإيران حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة، وذلك ردًا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ"الانتقام" على خلفية مقتل سليماني.