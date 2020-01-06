  1. إيران
٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٨

العميد قاآني: نستمر بالقتال حتى نخرج القوات الأمريكية نهائيا من المنطقة

العميد قاآني: نستمر بالقتال حتى نخرج القوات الأمريكية نهائيا من المنطقة

تعهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية بإخراج القوات الأمريكية نهائياً من منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، إسماعيل قاآني بإخراج القوات الأمريكية نهائياً من منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن قاآني قوله، اليوم الإثنين، إنه تعهد "بالقتال" ضد القوات الأمريكية لإخراجها بشكل نهائي من المنطقة، وذلك بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني.

وعيّن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، العميد إسماعيل قاآني قائداً جديداً لفيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، خلفا للفريق قاسم سليماني الذي استشهد بضربة أمريكية غادرة في مطار بغداد الدولي.

رمز الخبر 1900942

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