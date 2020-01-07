لاريجاني: الشعب الإيراني وجه صفعة في وجه أمريكا والآن جاء دور الانتقام المزلزل!!!

وأفادت وكالة مهر للانباء أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي قال خلال جلسة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم شاكراً حضور الشعب الإيراني المهيب في مراسم تشييع الشهداء، إن حضور الشرفاء المشيعين لشهداء القصف الامريكي في العراق وبغداد والنجف وخوزستان ومشهد وطهران وقم وكرمان اليوم، شكل رسالة واضحة لهم تعبر عن غضبهم إزاء أمريكا وأعمالها.

وأضاف "لاريجاني": وأشير ايضاً إلى غضب الشرفاء من إجراءات أمريكا العدوانية في بلدان كثيرة كالهند وباكستان ونيجيريا ولبنان واليمن وتركيا وبعض الدول الاوروبية وحتى داخل أمريكا.

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إذا فهمت امريكا تلك الرسالة الواضحة وإذا لم تفهم ذلك لن يغير من واقع الامر شيئا، فإذا سمعت صوت الشارع وصوت شعوب المنطقة لوفروا على أنفسهم دفع الأثمان الباهظة.

وأكد لاريجاني على ان الشعب الإيراني كان صفعة قاسية في وجه أمريكا والآن جاء دور الإنتقام المزلزل.

وتشكر بدوره، قادة المقاومة في اليمن ولبنان والعراق وفلسطين وبالأخص السيد حسن نصر الله ووصفهم بانهم أظهروا مسؤولية ورجاحة كبيرة في تحمل مسؤولية ثورتهم وإسلامهم فيما مقابل إستشهاد الفريق الحاج "قاسم سليماني" ورفقاء سلاحه.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى مكر المحتل الصهيوني ودوره في العملية الأخيرة قائلاً: على الصهاينة أن يفهموا ويسمعوا أن أياديهم ودورهم في تلك العملية واضح للعيان. /انتهى/