لاريجاني: أنصح الأميركان أن يرزموا أمتعتهم ويلوذوا بالفرار من المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي "علي لاريجاني" أوضح في حديث له صباح اليوم الأحد قبل انعقاد الجلسة العلنية في البرلمان رداً على شهادة الفريق قاسم سليماني، أن حادث الاستشهاد والغيلة الغادرة غيّر الوضع في المنطقة والعالم في آن واحد.

وأدان لاريجاني الجريمة الأمريكية في اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، واضاف، أن استشهاد سليماني ورفاقه، قد قلب موازين المنطقة والعالم.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي مخاطبا الرئيس الأمريكي: لقد ارتكبت جريمة كبيرة، سيسجل اسمك في تاريخ العالم الى جانب مرتكبي جريمة انقلاب (28 مرداد) - 19 اغسطس 1953 - والجريمة الأمريكية باسقاط طائرة الركاب الإيرانية.

وأشار لاريجاني الى تضحيات الشهيد سليماني خلال فترة الحرب المفروضة ( 1980- 1988) ودوره الرائد في قيادة قوة القدس والدفاع عن أمن المنطقة بمحاربة أرهابيي داعش، سواء في العراق أو في سوريا، بطلب من حكوماتهما .

وتطرق لاريجاني الى دور الشهيد المجاهد أبو مهدي المهندس في محاربة داعش، وقال ان مشاركة حشود المشيعيين من ابناء الشعب العراقي في تشييع جثمان الشهداء، يبرز دور الشهيدين القائدين سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما في محاربة الأرهاب والحفاظ على الأمن الإقليمي.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي، أن المسؤولين الأمريكيين، قالوا إن القائد سليماني كان يريد اتخاذ إجراء ضد القوات الأمريكية في سوريا ولبنان والعراق، وهذه المزاعم باطلة، وأن على الشعب الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي أن يعلمان أن مزاعم الرئيس الأمريكي، ما هي الا كذبة، للتغطية على جريمة الحرب والعملية الإرهابية التي ارتكبتها امريكا، وهو يحاول التضليل والخداع، وإذا كان لديه وثيقة لينشرها.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي، أن الجريمة التي ارتكبتها القوات الأمريكية بالهجوم على مركبات كانت تقل مسؤول إيراني رفيع المستوى ومسؤول عراقي كبير، تتنافى مع كل القوانين الدولية، وبالتالي فان العمل الوحشي الذي قام به الرئيس الأمريكي هو عمل إرهابي حربي، يجسد منتهى الانتهاك لحرمة الشعب العراقي.

واكد لاريجاني بان المغامرة التي قامت بها اميركا ستعود بتداعيات مؤلمة عليها واضاف مخاطبا الاميركيين، لقد تورطتم اليوم في الوحل امام ايران وعرّضتم للخطر حياة الاميركيين في هذه المنطقة الواسعة جدا.

ونصح لاريجاني الاميركيين بان من الافضل لهم الهروب من المنطقة واضاف، ان مجلس الشورى الاسلامي سيتابع بحزم متابعة معاقبة الضالعين في هذا العمل الاجرامي باغتيال الشهيد سليماني./انتهى/