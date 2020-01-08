بومبيو يأمر الدبلوماسيين الأمريكيين بوضع الحد للجماعات المعارضة الإيرانية!؟

وقال بومبيو، في البرقية، إن "العديد من الجماعات المعارضة الإيرانية المنفية تحاول إشراك المسؤولين الأمريكيين بانتظام لكسب الدعم الضمني وتعزيز وضوح ونفوذهم، على الأقل".

وأضاف بومبيو أن"مشاركة الحكومة الأمريكية المباشرة مع هذه الجماعات يمكن أن تؤتي عكس النتائج المرجوة المتمثلة في السعي للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الإيرانية .

وكانت شبكة بلومبرغ أول من كشف عن هذه البرقية.

وحددت البرقية عددًا من الجماعات المعارضة الإيرانية، بما في ذلك جماعة مجاهدي الخلق، و5 مجموعات معارضة أخرى حظر بومبيو لقاءها دون موافقة محددة.

وكان جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، قد صرح سابقًا بأن مجاهدي خلق "معارضة حيوية" للحكومةالإيرانية.

وحذر بومبيو من أن "التفاعل مع هذه المجموعات" سيكون من شأنه إحداث "نتائج عكسية". وقال إن البعض منهم لديهم تاريخ في استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية. /انتهى/