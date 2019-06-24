"مايك بومبيو" ضيفاً على الأراضي السعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة "سبوتنيك" ان بومبيو حل ضيفاً على السعودية بغية لقاء المسؤولين السعوديين، وكان في استقباله ملك السعودية "سلمان بن عبد العزيز ".
ولم يتم الإشارة إلى تفاصيل الزيارة./انتهى/
حل وزير الخارجية الأمريكية "مايك بومبيو" ضيفاً على السعودية بغرض اللقاء مع مسؤوليها.
أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة "سبوتنيك" ان بومبيو حل ضيفاً على السعودية بغية لقاء المسؤولين السعوديين، وكان في استقباله ملك السعودية "سلمان بن عبد العزيز ".
ولم يتم الإشارة إلى تفاصيل الزيارة./انتهى/
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