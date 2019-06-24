  1. السياسة
٢٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٥:٤٦

"مايك بومبيو" ضيفاً على الأراضي السعودية

"مايك بومبيو" ضيفاً على الأراضي السعودية

حل وزير الخارجية الأمريكية "مايك بومبيو" ضيفاً على السعودية بغرض اللقاء مع مسؤوليها.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة "سبوتنيك" ان بومبيو حل ضيفاً على السعودية بغية لقاء المسؤولين السعوديين، وكان في استقباله ملك السعودية "سلمان بن عبد العزيز ".

ولم يتم الإشارة إلى تفاصيل الزيارة./انتهى/

رمز الخبر 1895756

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