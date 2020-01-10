خطيب طهران: ستشهد المنطقة تحولا كبيرا بعد استشهاد الفريق سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام محمد جوادحاج علي اكبري، أوضح أننا أمام منعطف جديد بعد استشهاد الفريق سليماني، مؤكدا أن الأسبوع الماضي كان أسبوعا مختلفا بالنسبة للمنطقة ولاسيما لإيران.

وقال ان قائد الثورة وصف استشهاد الفريق سليماني وابومهدي المهندس وكوكبة الشهداء بمثابة منعطف في تاريخ الثورة الاسلامية وفي منطقة المقاومة بفضل وعي الشعب والمشاركة الملحمية للشعب في تشييع جثامين الشهداء.

واضاف: إن الاسبوع الماضي شكّل منعطفا في تاريخنا المععاصر وفي تاريخ الثورة الاسلامية وهذا الحدث لم يكن عاديا وبالامكان رؤية مامضى من الطريق وتحليله انطلاقا من هذه النقطة كما يمكن اتخاذ قرارات كبرى على صعيد المستقبل.

وتابع: إنّ الشعب كان يرى ملامح القائد الشهيد سليماني ويرون فيه صفات الشهداء السابقين كالعرفان والشجاعة والمحبة والدراية والحزم والشموخ والصلابة والصفاء والتفاني والايثار والمظلومية والتمسك بالولاية والوفاء للمبادئ.