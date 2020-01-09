  1. الإجتماعي
٩ يناير ٢٠٢٠ - ٢٠:٤٢

للمرة الثانية .. إدارة موقع تويتر تقيّد صفحة قائد الثورة على موقعها

للمرة الثانية .. إدارة موقع تويتر تقيّد صفحة قائد الثورة على موقعها

اقدم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على تقييد أحد حسابات المكتب الإعلامي للقائد الأعلى للثورة الإسلامية اليوم الخميس وذلك لمرة الثانية خلال الساعات ال24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان موقع التواصل الاجتماعي تويتر قيّد احد حسابات المكتب الإعلامي للقائد الأعلى للثورة الإسلاميةللمرة الثانية.

هذا وقد قامت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Twitter في الأيام الأخيرة بإزالة منشورات عن الشهيد سليماني، وتم حظر بعض الصفحات التي تنشر صوراً وروابط متعلقة باغتيال هذا الشهيد.

يذكر ان موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قيدت بشكل مؤقت الحساب المذكور، امس (الأربعاء)، في ظل التوترات التي أعقبت استهداف الحرس الثوري لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وعند محاولة فتح الحساب تظهر رسالة على الموقع تفيد بأن "هذا الحساب جرى تقييده مؤقتا".

رمز الخبر 1901121

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 9 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي