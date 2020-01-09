للمرة الثانية .. إدارة موقع تويتر تقيّد صفحة قائد الثورة على موقعها

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان موقع التواصل الاجتماعي تويتر قيّد احد حسابات المكتب الإعلامي للقائد الأعلى للثورة الإسلاميةللمرة الثانية.

هذا وقد قامت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل Instagram و Twitter في الأيام الأخيرة بإزالة منشورات عن الشهيد سليماني، وتم حظر بعض الصفحات التي تنشر صوراً وروابط متعلقة باغتيال هذا الشهيد.

يذكر ان موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قيدت بشكل مؤقت الحساب المذكور، امس (الأربعاء)، في ظل التوترات التي أعقبت استهداف الحرس الثوري لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

وعند محاولة فتح الحساب تظهر رسالة على الموقع تفيد بأن "هذا الحساب جرى تقييده مؤقتا".