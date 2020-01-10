وفد كندي إلى إيران للمشاركة في تحقيق الطائرة الأوكرانية المنكوبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قال اليوم الجمعة إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تألو جهدا لتسهيل الشؤون المتعلقة بالدول التي اصيب مواطنوها في الحادث المأساوي.

واضاف موسوي بانه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيقات حسب قوانين منظمة ايكائو وبمشاركة وفد اوكراني وشركة بوينغ والخبراء المتخصصين من الدول المتضررة بعد اكمال التحقيقات بكل وضوح.

يذكر ان طائرة ركاب اوكرانية من طراز بوينغ 737 تعرض لحادث صباح الاربعاء بعد اقلاعها بقليل من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب غرب العاصمة طهران ولقي جميع الركاب البالغ عددهم 167 شخصا والطاقم المؤلف من 9 اشخاص مصرعهم، منهم 146 ايرانيين.