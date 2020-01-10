وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس قسم الحوادث في هيئة الطيران المدني الإيراني، حسن رضائي فر أن عملية تحليل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية تتم بحضور وفد من السلطة القضائية.

وأوضح رضائي بر أنه تم عقد اجتماعين مع الفريق الاوكراني ومسؤولي منظمة الطيران المدني الايرانية لبحث ابعاد حادث تحطم الطائرة الاوكرانية، مؤكدا أن الصندوقين الأسودين لم يتعرضا للتلف.

وقال إننا نسعى أن تتم عملية تحليل وقراءة بيانات الصندوقين في البلاد وذلك بحضور مسؤولين من السلطة القضائية، مبينا أنه إذا لم نتمكن من تحليل البيانات فآنذاك نسمح للأوكرانيين والفرنسيين والكنديين أن يقوموا بتحميل البيانات وفقا للاتفاقية الموقعة معهم.