  1. السياسة
١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:٣٧

"صحيفة "واشنطن بوست:

الإدارة الأمريكية كانت تتطلع لإغتيال الشهيد"سليماني"وقائد قوة القدس في اليمن في آن واحد

الإدارة الأمريكية كانت تتطلع لإغتيال الشهيد"سليماني"وقائد قوة القدس في اليمن في آن واحد

صرحت صحيفة واشنطن بوست ان الإدارة الأميركية  صادقت على قرار اغتيال قائد قوة  القدس اللواء "قاسم سليماني"  بالتزامن مع قرار اغتيال قائد قوة القدس في  اليمن  "عبدالرضا شهلاي".

وأفادت  صحيفة واشنطن بوست  ان " الإدارة الأميركية  صادقت على قرار اغتيال قائد قوة  القدس اللواء "قاسم سليماني"  بالتزامن مع قرار اغتيال قائد قوة القدس في  اليمن  "عبدالرضا شهلاي"، ولكن عملية اغتيال الاخير باليمن فشلت، و القيادة العسكرية الأميركية كانت تتطلع لإعلان مزدوج للعمليتين في وقت واحد"، مشيرةً الى ان استهداف شهلاي شكل انعطافاً في توجهات  البنتاغون  في اليمن كونه لا يعلن عن وجود عسكري أميركي هناك"، ولفتت الصحيفة نقلاً عن مسؤول عسكري أميركي أن استهداف شهلاي ما زال قائماً. /انتهى/

رمز الخبر 1901163

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