  1. السياسة
١١ يناير ٢٠٢٠ - ١٦:٤٩

ظريف يعزي بوفاة السلطان قابوس

ظريف يعزي بوفاة السلطان قابوس

عزى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بوفاة السلطان قابوس معتبرا ذلك خسارة للمنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عزى بوفاة ملك عمان السلطان قابوس عبر تغريدة باللغة العربية على موقع التويتر، معتبرا ذلك خسارة للمنطقة.

كما وهنأ ظريف خلفه هيثم بن طارق على إختياره سلطانا جديدا لعمان./انتهى/.

رمز الخبر 1901175

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