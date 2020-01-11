ظريف يعزي بوفاة السلطان قابوس

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عزى بوفاة ملك عمان السلطان قابوس عبر تغريدة باللغة العربية على موقع التويتر، معتبرا ذلك خسارة للمنطقة.

كما وهنأ ظريف خلفه هيثم بن طارق على إختياره سلطانا جديدا لعمان./انتهى/.