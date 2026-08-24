قاليباف خلال لقاء قائد الجيش الباكستاني: نتابع تنفيذ شروط مذكرة التفاهم

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه التقى قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، مساء اليوم، رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، واجريا مباحثات ثنائية.

وذلك في إطار المساعي التي تبذلها باكستان للمساهمة في دعم السلام والاستقرار الإقليمي. وخلال المحادثات، استعرض قاليباف حالات متعددة من إخلال أمريكا بالتزاماتها في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد، مؤكداً أن بنود المذكرة والتعهدات المتبادلة بين الأطراف واضحة ومحددة.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي إن أمريكا هي الطرف الذي حال، من خلال عدم التزامه بتعهداته، دون ترسيخ الاستقرار في المنطقة، معتبراً أن ذلك أضاف سبباً جديداً لانعدام الثقة بها.

وشدد قاليباف، بصفته رئيس الوفد الإيراني المفاوض، على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتأثر بالضغوط، مؤكداً تمسك طهران بمتابعة تنفيذ الشروط الواردة في مذكرة التفاهم، وأن على أمريكا الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

من جانبه، أكد المشير عاصم منير أنه سيواصل جهوده الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى المنطقة.