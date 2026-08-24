رضائي: لا نثق بأمريكا وعليها اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي استقبل مساء اليوم الاثنين، قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، واجرء محادثات معه.

واشار اللواء محسن رضائي خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني، إلى ان ايران لا تثق بالولايات المتحدة واكد على إدارة إيران الأمنية لمضيق هرمز، وقال: على الولايات المتحدة تغيير سياساتها واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.

ومن جهته، أشار قائد الجيش الباكستاني على الجهود الحثيثة التي بذلتها باكستان لتوقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد، مؤكدا على الأخوة والصداقة بين إيران وباكستان.