بزشكيان: على أميركا تعديل نهجها في التعامل مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإيرانية، قال خلال لقائه مساء الاثنين 24 أغسطس مع المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، إنه إذ يعرب عن تقديره للإجراءات البناءة والوساطة التي تقوم بها حكومة باكستان في سبيل تحقيق السلام والأمن الإقليميين، فإنه يأمل في أن تتحقق أهداف مذكرة إسلام آباد باستمرار الإرادة والتعاون المشترك.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التزام أميركا بتعهداتها تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استناداً إلى الحقوق المشروعة والمعايير الدولية، وأشار إلى أن أميركا يجب أن تعدل لهجتها ونهجها في التعامل مع إيران، لأن الاعتماد على الترهيب والعدوانية لن يؤدي إلا إلى تعقيد العمليات التنفيذية.

وتابع رئيس الجمهورية مشيراً إلى صمود الشعب الإيراني ومرونته، معتبراً أن هذا الصمود ينبع من الوحدة والتماسك الوطني، وأكد أن شعبنا، بالاعتماد على هذا التضامن، سيتجاوز أي ضغط أو تهديد.

وفي جزء آخر من كلمته، اعتبر بزشكيان أن تحقيق السلام والأمن المستدامين في المنطقة، والتفاعل والتآزر مع الدول الإسلامية، يشكل ضرورة أساسية، وأوضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لأي تعاون وتفاعل في الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية مع الدول الإسلامية والجيران، لأن النبي الأكرم كان يأمر دائماً بالسلام والصداقة.

وشدد رئيس الجمهورية على أن وحدة وتماسك الدول الإسلامية هي أهم عامل ردع في وجه مؤامرات الكيان الصهيوني وأعداء الإسلام، وقال إنه في حال تحقق هذا التقارب، لن يتمكن الأعداء من تحقيق أهدافهم الشريرة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى الوحدة والتماسك والتنسيق القائم داخل البلاد لتحقيق أهداف السلام والاستقرار الإقليمي، معرباً عن أمله في أن تحقق المنطقة والعالم الإسلامي، بجهود إسلام آباد الدبلوماسية، المزيد من الازدهار والعزة والرفعة.

عاصم منير: نمضي بالعمليات بدقة دبلوماسية

وفي معرض رده، أعرب عاصم منير عن شكره وتقديره لجهود بزشكيان في تحقيق الاستقرار والهدوء في المنطقة، مشيراً إلى أنه لتحقيق الأهداف المشتركة والتوصل إلى اتفاق شامل، من الضروري مناقشة العمليات الدبلوماسية بدقة وروية تامة.

وتابع قائد الجيش الباكستاني، معرباً عن سعادته بالمسيرة المتصاعدة للتعاون الثنائي، مؤكداً اعتقاده الراسخ بأن القواسم التاريخية والدينية والثقافية العميقة بين البلدين تشكل رصيداً قيماً لتجاوز الظروف المعقدة الراهنة ورسم مستقبل مشرق.

وأشار عاصم منير إلى تجارب إسلام آباد الناجحة في الوساطة، مؤكداً أن باكستان ستواصل دورها كوسيط، وأنها تعتقد أن نهاية هذه الأزمة ستكون بداية لفصل جديد من التعاون الشامل لإعادة الإعمار والتنمية الإقليمية وتحقيق الأمن الجماعي.

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