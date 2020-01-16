  1. السياسة
١٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٥:١٧

عصائب الحق تتوعد بإلحاق هزيمة كبيرة للقوات الامريكية في العراق

عصائب الحق تتوعد بإلحاق هزيمة كبيرة للقوات الامريكية في العراق

توعّدت حركة عصائب الحق العراقية بإلحاق هزيمة كبيرة للقوات الامريكية إن لم تلتزم بقرار الحكومة العراقية بخروجها من العراق.

واعلن المتحدث بإسم هذه الحركة محمود الربيعي في حديثه مع مراسل "روسيا اليوم" ان "فصائل المقاومة بكافة تشكيلاتها جاهزة تماما لإلحاق هزيمة كبيرة بالقوات الأمريكية في حال رفضت الرضوخ لإرادة العراقيين حكومة وشعبا".

وأضاف "أعتقد أن الولايات المتحدة تخشى المواجهة المباشرة مع حركات المقاومة التي سبق وأن خاضت معها تجربة مريرة مع الفارق بين القوة الأمريكية التي كانت متواجدة وجاهزة للقتال بعدد كبير وأسلحة وتجهيزات ضخمة قبل 2011 وبين وجودها الحالي".

ولمح الربيعي إلى وجود "تطور وجهوزية عالية لحركات المقاومة المناهضة للوجود الأمريكي، قياسا لما كانت عليه قبل عام 2011".

رمز الخبر 1901348

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