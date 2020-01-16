ظريف يصل الى مدينة مومباي الهندية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل الى مدينة مومباي الهندية لإجراء لقاءات مع التجار الايرانيين والهنديين والمسؤولين المحليين.

كما والتقى ظريف اليوم بنظيرته الاسترالية في العاصمة الهندية نيودلهي.