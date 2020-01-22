وزير الخارجية السعودي: هناك وساطات لإجراء مفاوضات مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان أعلن أن دولا كثيرة عرضت الوساطة لإجراء محادثات مع إيران.

وصرح وزير الخارجية السعودي أننا سعداء بأن المنطقة تجنبت أي تصعيد مع إيران".

وكانت قد دعت الرئاسة الإيرانية، السعودية للعمل سويا لحل مشاكل المنطقة، مضيفة: "علاقاتنا مع السعودية يجب ألا تكون مثل علاقتنا مع الولايات المتحدة"

