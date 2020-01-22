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٢٢ يناير ٢٠٢٠ - ٢٣:٠٠

مجلس العموم البريطاني يصادق نهائيا على اتفاق الخروج من الاتحاد الاوربي

مجلس العموم البريطاني يصادق نهائيا على اتفاق الخروج من الاتحاد الاوربي

صادق مجلس العموم البريطاني، الاربعاء، نهائياً على اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجلس العموم البريطاني، صادق اليوم الاربعاء، نهائياً على اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وصوت مجلس العموم البريطاني في (9 كانون الثاني الحالي) على اتفاق "بريكست" الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر من المتوقع أن يمر نص الاتفاق لا سيما بعد حصول جونسون على الأغلبية الساحقة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في ديسمبر 2019.

رمز الخبر 1901526

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