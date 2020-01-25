البنتاغون: 34 عسكرياً امريكياً أصيبوا في الدماغ عقب الضربات الإيرانية

وقال الناطق باسم البنتاغون، "جوناثان هوفمان"، إن 8 جنود نقلوا في السابق إلى ألمانيا للعلاج قد جرى تحويلهم إلى الولايات المتحدة.

وغداة اعتراف البنتاغون الاسبوع الفائت بإصابة 11 جندي اميركي، في الضربات الصاروخية الإيرانية، التي جاءت ردا على الجريمة الامريكية باغتيال القائدين الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد، في 2 يناير/كانون الثاني، أفصحت القيادة المركزية الأمريكية مجددا عن اصابات جديدة في صفوف جنودها، دون ان تكشف على وجه الدقة عدد المصابين الإضافيين، الذين أصيبوا في الضربات الصاروخية الانتقامية.

وكان البنتاغون قد قال في البداية إنه لم يصب أو يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الضربات محاولا التستر عن حجم الخسائر التي لحق بجنوده وهيبة الجيش الأميركي.