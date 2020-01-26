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٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢١

ايران وتركيا تعقدان 18 صفقة تعاون تقني وتجاري بمجال المنتجات المعرفية

ايران وتركيا تعقدان 18 صفقة تعاون تقني وتجاري بمجال المنتجات المعرفية

أعلن رئيس مركز تنمية التقنيات الاستراتيجية اسماعيل قادري عن عقد 18 صفقة تعاون بين بين ايران وتركيا في إطار التعاون التقني بين الشركات المعرفية الايرانية والتركية وتسويق المنتجات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في الأسوع الماضي أجرى مساعد الرئيس الايراني للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري على رأس وفد تضمن 80 شركة معرفية ايرانية الى اسطنبول، حيث أجرى خلال هذه الزيارة التي طالت ليومين عدة لقاءات بما فيه اللقاء مع وزير الصناعة والتجارة التركي ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم والحوثات والتقنيات في تركيا.

وصرح رئيس مركز تنمية التقنيات الاستراتيجية اسماعيل قادري لمراسلة وكالة مهر وبالاشارة الى ثمرة المحادثات التي جرت خلال اليومين بين الايرانيين والاتراك، صرح: تم عقد 18 صفقة تعاون ين الشركات المعرفية الايرانية ونظائرها التركية.

وأ,ضح أن صفقات التعاون عقدت ضمن إطار التعاطي والتبادل التقني وتسويق المنتجات المعرفية، وتشمل مجال الخلايا الجذعية والعلوم المعرفية والإلكترونيات والبايوتكنولوجيا وما الى ذلك./انتهى/.

رمز الخبر 1901602

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