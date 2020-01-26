ظريف يدعو ترامب لأخذ قراراته على اساس الواقع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف رد في حسابه الشخصي على موقع التويتر على تغريدة ترامب، حيث جاء برابط مقابلته مع قناة "شبيغل" الآلمانية، قائلا: على دونالد ترامب أن يستند الى الحقيقة عند اتخاذ قراراته وليس الى العناوين التي تنشرها قناة "فاكس نيوز" والمترجمين الى اللغة الفارسية.

واضاف: من الافضل أن يقرأ ترامب المقابلة باللغة الانجليزية، لكي يطلع على الموضوع بشكل أفضل.

والجدير بالذكر أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، غرد على حسابه الشخصي بموقع التويتر باللغة الفارسية تعليقا على مقابلة ظريف: أن الوزير الخارجية الايراني يطالب التفاوض مع الولايات المتحدة ويريد الغاء العقوبات، وانا اقول له: كلا، لا نريد ذلك!

كما وقال ظريف في مقابلته مع شبيغل: على الحكومة الامريكية أن تعوض عن ما سلف منها من الأخطاء، وتلغي العقوبات وأن تعود على طاولة المفاوضات./انتهى/.