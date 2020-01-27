الریاضیون الایرانیون ینالون ذهبيتين وبرونزية في باريس

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان منافسات بطولة الدوري العالمي الممتاز للكاراتيه في باريس انطلقت منذ يوم الجمعة الماضي 24 كانون الثاني/يناير بمشاركة 703 لاعب كاراتيه من 92 بلدا لتختتم اعمالها مساء اليوم الأحد.

وحصد اللاعبون الايرانيون ذهبيتين وبرونزية حيث احرزت اللاعبة "حميدة عباسعلي" ذهبية وحقق اللاعب الايراني "بهمن عسكري" الميدالية الذهبية لهذه المنافسات مما جعله على اعتاب التاهل الى العاب طوكيو الاولمبية 2020.

وفاز لاعب الوزن الثقيل الايراني "صالح أباذري" على غريمه السعودي "طارق حمدي" الحائز على ذهبية آسيا 2019 بنتيجة 3-0 وحصل على برونزية الدوري العالمي للكارتيه -1 في باريس./انتهی/