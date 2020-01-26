روحاني يهنئ بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية الهند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني حسن روحاني أبرق برسالتين منفصلتين لكل من الرئيس الهندي "رام نات كوفيند" ورئيس الوزراء الهندي " ناريندرا مودي" مهنئا اليوم الوطني لجمهورية الهند، كما أعرب عن أمله بأن تشهد علاقات طهران ونيودلهي تطورا ملحوظا في كافة الاصعدة والمجالات نظرا للطاقات والامكانيات الموجودة والأواصر التاريخية والثقافية المشتركة، وذلك ضمن اطار مصالح البلدين.

وقال روحاني: أن ايران والهند يمتلكان ثقافة وحضارة عريقة في آسيا وأمضيا في عصر ذهبي من العلاقات بينهما، وأتمنى السعادة والتوفيق للشعب الهندي./انتهى/.