  1. العربية
٢٦ يناير ٢٠٢٠ - ٢٠:١٧

سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء

سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء

أفاد مصدر امني، الاحد، بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصدرا أمنيا أفاد، اليوم الاحد، بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا، مساء اليوم، في محيط المنطقة الخضراء".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لغاية الان لم يتم معرفة حجم الاضرار".

رمز الخبر 1901623

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 9 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي