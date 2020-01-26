سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مصدرا أمنيا أفاد، اليوم الاحد، بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا، مساء اليوم، في محيط المنطقة الخضراء".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لغاية الان لم يتم معرفة حجم الاضرار".